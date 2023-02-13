Почти 800 кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за выходные

В мэрии Воронежа отчитались о промежуточных результатах уборки города во время сильного снегопада в минувшие выходные. По состоянию на вечер воскресенья, 12 февраля, погрузчики и самосвалы вывезли 727 кубометров снега, еще 55 кубометров было вывезено в ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, днем воскресенья город убирали 186 единиц спецтехники, они «регулярно» обрабатывали» улицы противогололедными реагентами и сметали их «после того, как пескосмесь сработает». 130 человек «в ручном режиме» убирали тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам.

По данным властей, за воскресенье было израсходовано 1,6 тыс. т песко-соляной смеси и еще 2,6 тыс. т — в ночь с субботы на воскресенье.

«Ввиду того, что снегопад не прекращался весь день воскресенья, расчистить городские магистрали и пешеходные зоны "дочерна" по объективным причинам не представлялось возможным»,— заметили в мэрии

По прогнозам синоптиков, снег в Воронеже возможен также в понедельник, вторник и среду.

Сергей Калашников

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