Умер советник гендиректора КамАЗа по безопасности

В воскресенье в скоропостижно скончался бывший начальник УВД Набережных Челнов, а ныне советник генерального директора КамАЗа Сергея Когогина по безопасности 56-летний Файзулла Хусниев.

Об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

По предварительным данным корпоративного издания «Вести КамАЗа», причиной смерти стал инфаркт.

Господин Хусниев работал на КамАЗе с 2015 года. С 2003 по 2013 год он возглавлял Управление МВД по Набережным Челнам.

«Он безупречно и грамотно выполнял возложенные на него обязанности, ответственно относился к своей работе. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного служения людям»,— написал в своем telegram-канале господин Магдеев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"