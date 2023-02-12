Автолюбитель из Набережных Челнов топором разбил комплекс видеофиксации

Жителю Набережных Челнов дали 3,5 года лишения свободы условно за умышленное повреждение чужого имущества и угрозу убийством.

Как сообщило СУ СКР по Татарстану, 37-летний мужчина, проезжая в сентябре 2022 года по автодороге в Агрызском районе республики за рулем автомобиля «Лада Гранта», увидел стоящий на обочине комплекс видеофиксации. Он остановился, взял топор и вывел устройство из строя.

Находившемуся неподалеку сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения» не удалось его «успокоить», отмечает пресс-служба. Сотрудник сообщил о произошедшем в полицию, добавив, что водитель «размахивал топором и угрожать зарубить его». Было установлено, что обвиняемый в тот момент был пьян.

Ущерб ГБУ оценили более чем в 700 тыс. руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"