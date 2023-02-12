В Ревде похоронили мужчину, вернувшегося на СВО после ранения

В Ревде (Свердловская область) простились с Денисом Рыболовлевым, погибшим в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом рассказала глава города Татьяна Клепикова, присутствовавшая на церемонии прощания.

Как рассказала ЕАН мама погибшего, мужчина принимал участие в боях в ЛНР, 22 октября был ранен в бедро, после чего лечился и приезжал домой в отпуск по ранению. В начале января Денис Рыболовлев снова поехал на спецоперацию, а 19 января погиб. Мужчине было 33 года. Его похоронили с воинскими почестям.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб 40-летний боец ЧВК «Вагнер» из свердловского поселка Сосьвы Руслан Колесников.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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