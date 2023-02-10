В спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 40-летний боец ЧВК «Вагнер» из Сосьвы (Свердловская область) Руслан Колесников. Об этом сообщили в пресс-службе уральского города. Прощание с ним пройдет сегодня, 10 февраля, в 12:30-13:00 часов на сосьвинском кладбище.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога Антона Лескина. Он погиб 15 января во время боя за Артемовск.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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