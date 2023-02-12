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Коммерсантъ FM
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Польша взяла в лизинг дроны для охраны границы с Белоруссией и Украиной

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские вооруженные силы взяли в долгосрочную аренду беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Их будут использовать для охраны восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной.

«В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), которые были арендованы у США в рамках срочной оперативной необходимости. Они будут использоваться ВВС, в том числе вести разведку на нашей восточной границе»,— написал господин Блащак в Twitter.

Договор о лизинге дронов был подписан в конце 2022 года. Минобороны Польши сообщало, что этот договор является переходным решением, пока польские вооруженные силы не получат собственную разведывательную систему.

15 ноября на польскую деревню Пшеводув рядом с украинской границей упала ракета. Погибли два человека. НАТО и Польша считают, что падение ракеты — результат работы ПВО Украины. В декабре 2022 года президент Польши Анджей Дуда объявил, что на украинской границе скоро разместят зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Анастасия Ларина

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