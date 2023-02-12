Полуголый мужчина на Уралмаше взобрался на дерево и начал звать на помощь

В Екатеринбурге полуголый мужчина залез на дерево возле дома на Калинина,10 на Уралмаше и звал прохожих на помощь. Он выкрикивал, что его хотят ударить током, «чтобы сердце остановилось». Видео произошедшего опубликовал «Инцидент Екатеринбург».

Во время криков к мужчине подошел прохожий и протянул ему одежду, но тот отказался взять ее. Позже мужчина залез на припаркованную машину и продолжил просить помощь. Слезая, он помял крышу автомобиля, а потом кулаком ударил соседнюю машину, у нее сработала сигнализация. Очевидцы вызвали скорую.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о неадекватном мужчине поступила в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района. По приезде мужчину задержали, врачи устанавливают причину его состояния.

Ранее неизвестные в Екатеринбурге разбили стекла у нескольких автомобилей на Юго-Западе и похитили из салонов технику.

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