В Екатеринбурге неизвестные разбили окна машин и вытащили из салонов технику

На Юго-Западе в Екатеринбурге неизвестные разбили стекла у нескольких автомобилей, припаркованных возле дома на Волгоградской, 43, и похитили из салонов технику. Инцидент произошел в ночь на 11 января и попал на запись камеры наблюдения, публикует Е1.RU.

На одном из автомобилей сработала сигнализация, после чего злоумышленники скрылись.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что в дежурную часть отдела полиции № 4 Ленинского района поступили заявления от пострадавших, подозреваемых устанавливают.

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