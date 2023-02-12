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Коммерсантъ FM
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В Астрахани восстановили водоснабжение в трех районах

В левобережной части Астрахани возобновлено водоснабжение, приостановленное вчера, 11 февраля, из-за проблем с подачей электроэнергии. Об этом сообщили в мэрии Астрахани.

«На водозабор запитаны все потребители левого берега, очистные сооружения работают штатно. Водоснабжение было восстановлено после возобновления подачи электричества»,— сообщили ТАСС в мэрии.

В левобережной части Астрахани проживает большая часть жителей города — 400 тыс. из 450 тыс. Накануне без воды остались Кировский, Советский и Ленинский районы Астрахани. Отключение электроэнергии, пояснили в мэрии, произошло из-за приостановки работы левобережных очистных сооружений водозабора.

Лусине Баласян

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