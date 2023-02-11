Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Большая часть Астрахани осталась без воды из-за проблем с электричеством

Подача холодной воды в левобережную часть Астрахани, где проживает большая часть жителей (400 тыс. из 450 тыс.), приостановлена из-за отключения электроэнергии. Без воды остались Кировский, Советский и Ленинский районы Астрахани. На данный момент подача электричества частично восстановлена. Об этом сообщили в мэрии города.

«По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена»,— говорится в сообщении мэрии во «Вконтакте».

Отключение электроэнергии произошло в 13:25 мск. Причину отключения энергетики не назвали.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...