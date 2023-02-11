Большая часть Астрахани осталась без воды из-за проблем с электричеством

Подача холодной воды в левобережную часть Астрахани, где проживает большая часть жителей (400 тыс. из 450 тыс.), приостановлена из-за отключения электроэнергии. Без воды остались Кировский, Советский и Ленинский районы Астрахани. На данный момент подача электричества частично восстановлена. Об этом сообщили в мэрии города.

«По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена»,— говорится в сообщении мэрии во «Вконтакте».

Отключение электроэнергии произошло в 13:25 мск. Причину отключения энергетики не назвали.

Анастасия Ларина