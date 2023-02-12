Daily Mail: Великобритании будет трудно принять руководство бригадой Сил быстрого реагирования НАТО в 2024 году

Руководители НАТО опасаются, что Великобритания не сможет возглавить Объединенную оперативную группу повышенной готовности в составе Сил быстрого реагирования альянса из-за недофинансирования армии и поставок вооружения Украине, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Минобороны Соединенного Королевства. Сейчас группой руководит Германия, Великобритания должна возглавить ее в 2024 году.

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) — это специальная передовая бригада войск альянса в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Она предназначена для развертывания в зоне конфликта в первые пять дней. Подразделение создано в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России и после начала вооруженного конфликта на Донбассе. Крупные участники блока поочередно принимают руководство VJTF. В 2022 году бригаду возглавляла Франция.

Газета, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщает, что военачальники НАТО неформально попросили командование бундесвера (вооруженные силы Германии) продолжить руководить VJTF в 2024 году вместо Великобритании. По словам источников, альянс не уверен, что Лондон сможет выделить для подразделения 5 тыс. солдат.

Издание напоминает, что Великобритания тратит на оборону около 2% ВВП. Это минимальный порог, установленный НАТО. США тратят на оборону около 4% ВВП.

Правительство Великобритании отвергло версию источников газеты. «НАТО по-прежнему признает, что Великобритания играет ведущую роль в альянсе, и мы готовы выполнить наше обязательство возглавить Объединенную оперативную группу повышенной готовности в 2024 году»,— ответила на запрос издания представитель кабмина.

В 2022 году Великобритания потратила на военную поддержку Украине около $2,8 млрд. При этом Лондон не компенсировал поставки увеличением оборонного бюджета. В 2023 году Великобритания одной из первых объявила о готовности передать Украине танки. 3 февраля британский премьер Риши Сунак сообщил, что не исключает возможности поставок истребителей на Украину, но подчеркнул, что это «невероятно сложное» оборудование.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. В ходе своего визита господин Зеленский провел встречу с королем Великобритании Карлом III и выступил в британском парламенте. Находясь в Лондоне, украинский лидер вновь сделал акцент на передаче Киеву западных истребителей.

Подробнее о визите Владимира Зеленского в Лондон — в материале «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Эрдни Кагалтынов