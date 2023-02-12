В Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,3 и 3,3

Сегодня, 12 февраля, в Грузии произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентром первого землетрясения, магнитудой 4,4, стало село Гоми недалеко от города Озургети. Оно произошло в 12:07 по местному времени (11:07 мск). Следующее землетрясение произошло в 5 км от курортного поселка Бахмаро в 12:21 (11:21 мск). Его магнитуда составила 3,3. Эпицентры обоих землетрясений находятся в крае Гурия на западе страны.

Вчера, 11 февраля, в 18:33 мск центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 на западе Грузии. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тогда же днем в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами землетрясений в Турции стали 24 617 человек. В Сирии по состоянию на сегодня, 12 февраля, погибло не менее 3,5 тыс. человек.

Об отголосках землетрясения сообщили в Израиле, Ливане, Ираке, Грузии, Армении и на Кипре. Кроме того, к вечеру 6 февраля стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Эрдни Кагалтынов