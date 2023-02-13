Анастасия Потапова поднялась в Верхней Австрии

Чемпионкой Upper Austria Ladies Linz, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом €225 тыс., стала россиянка Анастасия Потапова, которая в двух сетах победила хорватку Петру Мартич. Этот успех позволил 21-летней теннисистке, выигравшей в 2016 году юниорский Wimbledon, впервые стать 31-й ракеткой мира. Тем временем на другом турнире WTA — Mubadala Abu Dhabi Open, завершившемся в ОАЭ,— другая россиянка Людмила Самсонова не реализовала три матчбола и уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря победе на турнире в Линце Анастасия Потапова поднимется в рейтинге WTA с 44-го на 31-е место

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker Благодаря победе на турнире в Линце Анастасия Потапова поднимется в рейтинге WTA с 44-го на 31-е место

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker

Минувшее воскресенье едва не подтвердило очень красивую тенденцию, которая стала прослеживаться еще во второй половине прошлого сезона. Тогда в августе и сентябре три раза по две российские теннисистки одновременно играли финалы на турнирах WTA, показав стопроцентный результат и завоевав в общей сложности шесть титулов. Вот и сейчас идеальная для россиянок концовка уикенда была очень близка, но чуть-чуть подкачала Людмила Самсонова. Показав очень качественный атакующий теннис на состязании категории 500 в Абу-Даби, она имела три матчбола на тай-брейке второй партии решающей встречи с Белиндой Бенчич, которую тренирует россиянин Дмитрий Турсунов, но не сумела дожать более опытную швейцарку и уступила без малого за три часа — 6:1, 6:7 (8:10), 4:6. Это первое поражение Самсоновой в финалах после четырех побед подряд. Тем не менее по итогам недели она поднимется в рейтинге с 19-го на 15-е место, высшее в своей карьере.

Зато довольно неожиданно отличилась Анастасия Потапова — чемпионка юниорского Wimbledon 2016 года и пятая на данный момент ракетка России. Она сумела выиграть Upper Austria Ladies Linz — турнир, который имеет хотя сравнительно невысокую категорию 250, но очень богатую историю. Достаточно сказать, что в разные годы победительницами в Линце, административном центре федеральной земли Верхняя Австрия, были такие известные представительницы разных поколений, как бельгийка Жюстин Энен, чешки Яна Новотна и Петра Квитова, француженки Мари Пьерс и Амели Моресмо, американка Линдси Дэвенпорт, белоруски Виктория Азаренко и новоиспеченная чемпионка Australian Open Арина Соболенко. Фигурируют в этом списке и три россиянки — Мария Шарапова, Надежда Петрова и Анастасия Павлюченкова.

В Линц Потапова приехала из Лиона, где неделей ранее на аналогичном турнире категории 250 дошла до четвертьфинала, получив небольшую травму ноги. Ситуация усугублялась тем, что все четыре матча россиянки до финала состояли из трех партий. Упорными получились и встреча с итальянкой Лючией Бронцетти (66-я в мире), и противоборства с двумя немками — Юле Нимайер (71-я) и Анной-Леной Фридзам (124-я), и полуфинал против финалистки Roland Garros 2019 года и серебряного призера токийской Олимпиады чешки Маркеты Вондроушовой (89-я). В общей сложности на пути к финалу Потапова провела на австрийских кортах 8 часов 49 минут. Правда, напоследок ее соперницей оказалась не гречанка Мария Саккари, седьмая ракетка мира и главный фаворит турнира, а выбившая ее в полуфинале хорватка Петра Мартич, занимавшая в рейтинге 34-ю позицию. Обладая огромным опытом, неплохой первой подачей и достаточно агрессивной игрой, эта сравнительно высокая теннисистка не всегда отличается психологической стабильностью — качеством, которое блестяще проявила Потапова. Ее, кстати, уже около двух лет тренирует Игорь Андреев, который в качестве капитана привел сборную России в 2021 году к победе в Кубке Билли Джин Кинг.

Уступив в самом дебюте встречи, россиянка смогла навязать Мартич упорнейшую борьбу в нескольких важных геймах первой партии и постепенно завладела инициативой. В итоге — 6:3, 6:1 всего за 1 час 16 минут. Потаповой блестяще удалось использовать не очень сильную вторую подачу хорватки, выиграв на ней почти три четверти мячей — 19 из 26. Наградой за терпение, которое россиянке требовалось несколько дней подряд, стал ее второй за карьеру титул WTA. Первый был выигран в апреле прошлого года в Стамбуле. Кроме того, в активе Потаповой три финала, сыгранных в 2018 году в Москве и Ташкенте и прошлым летом в Праге. Имея в своем активе такой перечень достижений, можно претендовать на дальнейший прогресс в рейтинге, где с 44-го места россиянка поднялась на высшую за карьеру 31-ю позицию.

Евгений Федяков