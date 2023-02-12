Российский хоккеист «Рейнджерс» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Крайний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Каролины» (6:2) Панарин впервые в карьере забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Панарин

Фото: Reuters Артемий Панарин

Фото: Reuters

Нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе стал второй звездой дня. В матче против «Питтсбурга» (6:0) он также забросил четыре шайбы. Третьей звездой признан канадец Энтони Сирелли из «Тампы» — он набрал три очка (2+1) в матче с «Далласом» (3:1).

Эрдни Кагалтынов