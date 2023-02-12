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Коммерсантъ FM
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Коворкингам остается пустовать

Как меняется рынок гибких офисов в Москве

Московские коворкинги опустели на треть — за минувший год доля свободных площадей на рынке гибких офисов удвоилась. Если в 2021-м она составляла 14%, то к концу 2022-го увеличилась до 35%, подсчитали аналитики Commonwealth Partnership. Вместе с тем ушедших иностранных клиентов заменили отечественные компании с госучастием. На этом фоне, отмечают участники рынка, изменились суммы сделок и условия контрактов. Тему продолжит Елена Иванова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Операторы коворкингов в разгар пандемии делали ставку на корпоративных клиентов, их доля в портфеле большинства игроков достигала 90%. В 2022 году, когда многие компании покинули страну, искать их стало сложнее. Пришлось жертвовать выручкой и подписывать контракты с дисконтом в 10-15%. Но к декабрю все равно больше трети площадей коворкингов в Москве оказались невостребованными, выяснили в Commonwealth Partnership.

На место старых пришли новые клиенты, в основном IT-компании с госучастием. Чтобы адаптироваться под их запросы, офисы приходилось переоборудовать, пояснил гендиректор сети «Ключ» Георгий Голенев: «Где-то необходимо предусмотреть установку турникетов, где-то — увеличить количество видеокамер и сроки, в течение которых мы храним данные с них. Также в госкомпаниях есть норма о том, что соединение к интернету должно быть проводным. С другой стороны, длинный контракт достаточно выгоден. Но сейчас договоры становятся ближе по смыслу к классической аренде.

Мы создавали определенную историю жизни для молодых креативных людей, делали прикольные сервисы и условия, а сейчас фокус смещается на обычные параметры аренды: сколько метров, сколько срок.

То есть мы просто оказываемся в конкуренции со всем рынком коммерческой недвижимости».

Как вырос ввод гибких офисных пространств

Как вырос ввод гибких офисных пространств

Частичным решением проблемы стала экспансия на зарубежные рынки, куда отправилась часть прежних клиентов. Главным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, куда в 2022-м релоцировались сотни российских специалистов и стартапов. Как в октябре писал “Ъ”, развивавший в Москве гибкие офисы девелопер Codevelopment вложил в покупку офиса в Дубае почти за 2 млрд руб.

Правда, закрепиться за местном рынке, рассчитывая только на российских клиентов, довольно сложно, отметил управляющий сетью готовых офисов Space 1 Михаил Бродников: «Российские компании, которые открыли свои представительства, это не релоцированные сотрудники, а это бизнес, который смотрит на другой рынок. У нас в этом году экспансия планируется в Дубай, процесс начался в 2022-м. Рынок, честно говоря, заметно отличается от московского. Там не так представлен продукт сервисных офисов, клиент несильно избалован предложением.

С другой стороны, там существует дефицит готовых помещений, клиент пока не представляет, насколько это решение может помочь ему. Но в стране работают западные конкуренты, там все выкуплено. Вместе с тем, поскольку Россия позже США и Европы начала внедрять гибкие офисы, то операторы сразу же делали продукт, который сильно адаптирован под текущие потребности, поэтому сейчас мы находимся на передовой».

Как российский бизнес пошел в ОАЭ

Как российский бизнес пошел в ОАЭ

Сложности у участников рынка в Москве возникают не только из-за отъезда клиентов за рубеж — в столице в минувшем году заметно выросло предложение. По данным компании NF Group, в январе-августе в городе появилось 15 новых коворкингов площадью 104 тыс. кв. м, что на 30% больше, чем за весь 2021 год.

Но, учитывая упавший спрос на такие офисы, в дальнейшем темпы вывода новых площадей замедлится, заметил партнер консалтинговой компании Nikoliers Владимир Сергунин: «Необходимо, чтобы заполнилась текущая вакансия прежде всего, после чего уже будут появляться и сдаваться новые площади.

Российскому бизнесу и азиатским компаниям, которые сейчас будут замещать, по сути, ушедших игроков, нужно какое-то время для того, чтобы сделать так называемый сетап производства, выйти на рынок.

По нашим оценкам, этот процесс займет от девяти до 12 месяцев. Это означает, что уже к следующей осени вакансия начнет падать примерно до 20%, как минимум на 15% увеличится спрос, если будут сданы текущие площади. Стратегически все равно гибкие офисы и пространства будут востребованы».

Коворкинги при этом все чаще привлекают фрилансеров и сотрудников компаний без офиса, которых вывели за штат. Так, в 2022-м доля таких клиентов у игроков рынка впервые за последние годы выросла. Правда, компенсировать уход крупных арендаторов, это бизнесу все равно не помогает.

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Елизавета Скобцова

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