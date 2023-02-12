В Североуральске горожане пожаловались на стаю бездомных собак

Возле одной и гостиниц Североуральска (Свердловская область) образовалась стая бездомных собак, которая пугает местных жителей. Об этом рассказали читатели группы «Типичный Североуральск» в сети «ВКонтакте».

Автор публикации говорит, что стая образовалась из-за женщины, которая кормит бездомных животных. В комментариях к этому посту разгорелся спор между местными жителями. Некоторые читатели поддержали недовольство автора, другие выступили в защиту гражданки, указав, что стая образовалась из-за того, что люди выбрасывают на улицу своих питомцев.

Как писал «Ъ-Урал», после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации зоозащитники начали жаловаться, что в Свердловской области в разы выросло число бездомных животных. Они объяснили это тем, что граждане начали массово пристраивать своих домашних питомцев — искать приюты, пункты передержки, новые семьи, в результате чего приюты Екатеринбурга и близлежащих городов оказались переполнены.

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