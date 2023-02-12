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Концессионер проекта по обновлению трамвайного комплекса откроет в Перми проектный офис

ООО «Мовиста Регионы Пермь», которое выступает концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса краевой столицы, приняло решение об изменении места нахождения. Сейчас общество зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 8 февраля в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что компания собирается сменить адрес регистрации на Пермь.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник в администрации города пояснил, что холдинг «Мовиста Регионы» планирует создать в Перми местный проектный офис. Где именно он будет располагаться, собеседник не уточнил.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в начале ноября 2022 года. Дочерняя структура «Мовиста Регионы» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» — стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.

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