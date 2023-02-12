Зеленский поручил создать военную администрацию в Черниговском районе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации. Она будет образована в Черниговском районе. Документ опубликован на сайте украинского президента.

Генеральному штабу ВСУ и Черниговской военной областной администрации поручено провести мероприятия по образованию нового органа. Кто его возглавит, не указано.

Черниговский район расположен на западе Черниговской области Украины, которая граничит с Брянской областью России и Гомельской областью Украины. Административный центр — город Чернигов.

На Украине приступили к созданию военных администраций после начала спецоперации. Они представляют собой временные государственные органы, которые образуют на территориях, где введено военное положение. Этот правовой режим действует в стране до 19 февраля с возможностью продления.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян