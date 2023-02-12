Новосибирский «Локомотив» в четырех сетах переиграл «Белогорье»

«Локомотив» из Новосибирска на выезде одержал верх над «Белогорьем» в матче мужской суперлиги по волейболу. Игра проходила в Туле, где свои поединки второго круга проводит «Белогорье» (Белгород), и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:23).

Как рассказали в пресс-службе «Локомотива», самым результативным игроком матча стал сербский диагональный новосибирцев Дражен Лубурич — в его активе 25 очков. 17 очков на счету блокирующего Ильяса Куркаева и 11 — у блокирующего Дмитрия Лызика.

После 22 игр «Локомотив» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий мачт железнодорожники проведут 15 февраля в Кемерово с местным «Кузбассом».

Илья Николаев