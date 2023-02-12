40 тыс. человек посетили «Всемирный день пельменя» в Ижевске

11 февраля на Центральной площади Ижевска прошел заключительный день этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя». Гостями праздника в течение всей недели стали 40 тыс человек, съедено 11 тонн пельменей, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

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«К нам приехали гости Татарстана, Башкирии, Нижнего Новгорода, Ростовской области, республики Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга. Я очень рад, что в это мероприятие вовлекается большое количество людей. И, напомню, что «Всемирный день пельменя» — это не один день в году, это целая «пельменная неделя» с мастер-классами, «зарядкой» и КВН — впервые в этот раз», — отметил министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров.

В субботу мероприятия Пельменьфеста стартовали в 7.30 утра. В это время на набережной Ижевского пруда прошел чемпионат «Счастливая удочка». В течение дня для гостей фестиваля работал «Пельменный съест», где можно было попробовать необычные разноцветные пельмени из индейки, пельмени в хлебном горшочке, пельмени с пистиками и другие. На площадке «Пельменный привет!» все желающие могли бесплатно отправить открытку Пельменьфеста любую точку России. 4 тыс. открыток отправились от Владивостока до Калининграда, в Узбекистан и Сингапур. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В развлекательном забеге PelmenRun приняли участие более 330 бегунов из десяти регионов России. Самому юному частнику — 3 года, самому старшему — 69 лет. Победители забегов по традиции получили тазик пельменей и призы от партнеров.

Завершился «Всемирный день пельменя» вручением главного приза праздника — годового запаса пельменей. Победителем стал Артем Логинов, ученик ижевской школы №8.