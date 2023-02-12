Захарова о расследовании по «Северным потокам»: когда соберется экстренный саммит НАТО?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, будет ли собираться саммит НАТО после появления расследования Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на «Северных потоках».

«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?»,— написала госпожа Захарова в Telegram. Она также задалась вопросом, «где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли-лайкли есть факты».

Информация о подрыве газопроводов была опубликована 8 февраля на платформе Substack под авторством Сеймура Херша. Он лауреат Пулитцеровской премии, который в 1970-х годах освещал Уотергейтский скандал и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи. В последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации. По информации господина Херша, в подрыве газопроводов участвовали американские и норвежские военные.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев