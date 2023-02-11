На Украине чиновникам разрешили выезжать за границу к приемным детям

Украинские власти разрешили выезжать госслужащим за границу к приемным детям, ранее проведать детей за рубежом могли только их родные отец и мать. Теперь это могут быть чиновники-опекуны, попечители и приемные родители, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Выезжающий должен иметь или воспитывать ребенка до 18 лет, а границу пересекать с целью их посещения или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

Постановление правительства, в котором описаны случаи, когда народные депутаты и госслужащие могут пересекать границу, было опубликовано 27 января. В указе президента и решении СНБО, на которые опирался Кабмин, обоснованием являлась только служебная необходимость, напоминает «Страна.ua».

В постановлении от 27 января основанием для выезда за границу названы:

служебная командировка;

посещение детей младше 18 лет — женщинам или одиноким отцам;

для лечения за границей — на основании письма Минздрава;

в случае смерти за границей родственника первой степени родства — на основании решения главы Госпогранслужбы;

военнослужащим — на основании решений, принятых Минобороны или другим органом власти.

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Мария Федотова