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Ретро-автомобили из Ярославля отправятся в Запорожье

Осенью 2023 года 25 автомобилей ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» отправятся из Ярославля в город Запорожской области — Мелитополь. Один из автомобилей —«Запорожец». Об этом рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Фото: «Вконтакте«, Клуб классических автомобилей «Медведь»

Фото: «Вконтакте«, Клуб классических автомобилей «Медведь»

«Порядка 25 машин отправятся из Ярославля, через Воронеж, Ростов-на-Дону и Крым, в Мелитополь. Обязательно окажем поддержку в организации этого патриотического события. Об этом сегодня договорились с председателем клуба Андреем Лагузовым»,— рассказал господин Молчанов.

Он отметил, что история автомобилей клуба зачастую связана с Ярославской областью.

Алла Чижова

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