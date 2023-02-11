Ретро-автомобили из Ярославля отправятся в Запорожье

Осенью 2023 года 25 автомобилей ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» отправятся из Ярославля в город Запорожской области — Мелитополь. Один из автомобилей —«Запорожец». Об этом рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вконтакте«, Клуб классических автомобилей «Медведь» Фото: «Вконтакте«, Клуб классических автомобилей «Медведь»

«Порядка 25 машин отправятся из Ярославля, через Воронеж, Ростов-на-Дону и Крым, в Мелитополь. Обязательно окажем поддержку в организации этого патриотического события. Об этом сегодня договорились с председателем клуба Андреем Лагузовым»,— рассказал господин Молчанов.

Он отметил, что история автомобилей клуба зачастую связана с Ярославской областью.

Алла Чижова