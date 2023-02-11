В Петербурге до конца года появится более 40 новых светофоров

В 2023 году в рамках адресной программы в Санкт-Петербурге построят 48 новых и модернизируют 51 существующих светофоров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Новые светофорные объекты появятся в 12 районах - Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Центральном»,— говорится в сообщении.

Работы будет проводить ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения СанктПетербурга», подведомственное городскому комитету по транспорту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге досрочно начнут строить развязку КАД с Кронштадтским шоссе.Ранее предполагалось запустить стройку не раньше 2024 года.

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