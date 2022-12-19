Бастрыкин проконтролирует расследование дела о гибели 14-летнего подростка в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту гибели 14-летнего подростка в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий доклад Александру Бастрыкину должен будет представить руководитель свердловского СУ СКР Михаил Богинский.

Напомним, вечером в пятницу, 16 декабря, подросток ушел из дома в гости к другу и не вернулся. Спустя двое суток его тело обнаружили в районе одного из зданий по переулку Базовый. По предварительной информации, он скончался от переохлаждения.

В полиции сообщали, что школьник воспитывался в неполной семье. Ни он, ни его отец в ПДН на учете не состояли.

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