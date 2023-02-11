Комплименты и специальное меню

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о самых оригинальных меню столичных заведений, подготовленных шефами к 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продолжаем обзор самых оригинальных сценариев Дня Святого Валентина от московских ресторанов. Sartoria Lamberti подготовил «Аэроменю» за 2,7 тыс. руб. совместно с театром-кабаре, который будет разыгрывать среди влюбленных билеты на шоу Crave Airlines под голубой коктейль Aviation с толикой золота, редьку с красной и черной икрой и соусом ремулад, устрицы и желе из игристого в форме двух клубничек. Праздничное меню будет действовать полную неделю, начиная с 14 февраля.

Ресторан Capito c 8 февраля по 7 марта приглашает на специальное меню «Римские каникулы» от шефа Александра Архипова, в сопровождении фоторабот его жены с романтическими видами Рима. Любую фотографию можно приобрести на память, предварительно поужинав аранчини, ньокки, пиццей с баклажаном фри и тирамису.

Ресторан «Бочка» готовит к 14 февраля романтический ужин при свечах La Romance Noir, в котором все блюда выдержаны в темных тонах, будь то тартар из королевского лосося с гербарием из овощей, филе-миньон с фуа гра или золотистый спар под маковой корочкой. А также черный-черный десерт — черничное парфе с землянично-малиновым конфитюром.

В ресторане Wine Religion всех гостей, пришедших на ужин 14 февраля, ждут на комплимент — несладкие валентинки от шефа — белоснежные сердечки из фуа-гра с какао в сопровождении бокала розового брюта Premier Cru Joseph Destruet тоже в подарок.