В Курской области в приграничном селе при обстреле погиб строитель

В Суджанском районе Курской области под обстрел со стороны Украины попала бригада строителей в селе Гуево. В результате, по данным губернатора Романа Старовойта, один человек погиб и еще один получил ранение.

Раненый строитель доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывается медицинская помощь. «В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку»,- заявил глава региона.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела со стороны Украины.

Андрей Цветков