Радикал-классицист

В своем доме в пригороде Мадрида умер Карлос Саура, легендарный режиссер испанского кино. В январе ему исполнился 91 год.

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Фото: Reuters Карлос Саура,

Фото: Reuters

Как и его старший брат, известный художник Антонио Саура, будущий режиссер с детства был завсегдатаем музеев, открыл для себя Веласкеса и Гойю, а также мастеров авангарда. Мощная изобразительность — основа всех фильмов Карлоса Сауры. Он соединил в своем творчестве радикализм европейских «новых волн» и классическую основу искусства — прежде всего испанского, но открытого всему миру.

Среди испанцев много талантливейших кинематографистов, но не так уж часто они демонстрируют эту открытость. Саура — наследник по прямой Луиса Бунюэля и того авангардного духа, что стоит за ним. Он родился, когда уже были сняты «Андалузский пес» и «Золотой век», а первый фильм Сауры появился в 1960-м, когда уже гремели «На последнем дыхании» и «Сладкая жизнь»: Европа переживала буйный расцвет нового кино. И тем не менее Сауре удалось своими фильмами «Охота» (1966), «Сад наслаждений» (1970), «Ана и волки» (1973), «Кузина Анхелика» (1974), «Выкорми ворона» (1975) существенно обогатить кинематографический пейзаж его лучших десятилетий.

Вплоть до излета франкизма он был главным режиссером Испании (Бунюэль в те годы большей частью работал в Мексике и во Франции), непревзойденным мастером политической метафоры, родственной поэтике сюрреализма. Он сильнее всех воплотил фрустрации и травмы испанского общества эпохи диктатуры — между гражданской войной и свободой.

Подавленные желания, закрепощенная сексуальность, провоцирующая насилие,— характерные темы его картин этого периода.

А когда пришла свобода, Саура отнюдь не утратил вдохновения — в отличие от многих растерявшихся коллег. Настроения и стиль нового времени выразил вышедший на авансцену Педро Альмодовар, но Саура не сдал своих позиций и не отошел в тень. Он всерьез занялся расширением границ кино. Создал свой фирменный жанр документального мюзикла в фильмах «Фламенко» (1995) и «Танго» (1998): это не просто заснятые, а специально поставленные концерты, призванные проникнуть в самую сердцевину данного музыкального материала.

Оставшаяся невостребованной после отмены цензуры буйная сюрреалистическая образность была отдана «искусству об искусстве». Саура снимал свободные экранизации опер, балетов и даже живописи Гойи, всегда отличавшиеся изобразительной мощью и возвышенным поэтическим дыханием. А потом он пересек еще одну границу — границу соседней Португалии и снял «Фаду» (2007).

Его картины «Маме исполняется сто лет» (1979), «Кармен» (1983), «Танго» (1998) были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Он — обладатель берлинского «Золотого медведя» за фильм «Быстрей, быстрей» (1981). Много раз картины Сауры участвовали и получали награды в конкурсах Каннского фестиваля. И он же был одним из самых яростных протестантов, требовавших закрыть «чересчур буржуазный» фестиваль в 1968 году. Тогда Саура и его жена, актриса Джеральдина Чаплин, даже повисли на занавесе, чтобы сорвать просмотр собственной картины.

Карлос Саура любил прикасаться к искусству. Свое видение искусства как «сырого и органичного» он запечатлел в своем последней работе — фильме «Стены говорят».

Это — личное путешествие к истокам творчества. В нем сходятся прошлое и настоящее в стремлении понять, почему художники занимаются искусством. Это фильм об Urban Art, граффити. В нем режиссер снялся и сам в качестве собеседника, говорящего с художниками граффити, с молодежью и детьми. Это был 51-й фильм Сауры.

Андрей Плахов