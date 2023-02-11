На акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки

В ходе четвертой массовой акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки. Прямую трансляцию из Парижа ведет BFM TV. Люди в черной одежде взрывают петарды, поджигают мусор и крушат витрины банков. Вмешалась полиция, которая применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить наиболее радикальных протестующих.

Как передает Le Parisien, в акции протеста в Париже в том числе участвуют школьники и целые семьи с детьми. Из-за большого наплыва демонстрантов полиция перекрыла альтернативные маршруты, ведущие к центру Парижа.

В аэропорту Орли отменен каждый второй рейс из-за забастовки авиадиспетчеров, передает BFM TV. Другие аэропорты региона Иль-де-Франс не затронуты протестами. Шествия против пенсионной реформы также проходят в Марселе и Бордо, Нанси и Тулузе.

В начале января власти Франции сообщили о намерении повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Это вызвало масштабные протесты. На акции протеста 19 января МВД Франции насчитало 1,9 млн митингующих по всей стране. Согласно опросу, в середине января более двух третей французов (68%) были против реформы.

О том, как корреспондента «Ъ» учили протестовать,— в публикации «Ъ».

Анастасия Ларина