Топ-7 научных разработок Кубани

В Краснодарском крае в 2023 году на поддержку научных проектов направят 120 млн руб., сообщает пресс-служба региональной администрации. Финансирование осуществляется через Кубанский научный фонд (КНФ), созданный три года назад для поддержки научных исследований. Вместе с экспертами КНФ «Ъ-Кубань» выбрал самые яркие разработки и открытия ученых региона, которые получили финансовую поддержку фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году на поддержку научных проектов из краевого бюджета направят 120 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В этом году на поддержку научных проектов из краевого бюджета направят 120 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биоматрикс для маммопластики

В Кубанском государственном медицинском университете ученые изобрели уникальный материал — бесклеточный биоматрикс. Материал получен из обработанного особым способом лоскута свиной кожи. «Из кожи животного удаляют ДНК и все клеточные структуры, в результате остается только каркас из коллагена», — рассказала проректор по инновационной деятельности, заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией Карина Мелконян.

Бесклеточный биоматрикс применяется в одной из самых востребованных областях медицины — реконструктивной пластической хирургии, в том числе маммопластике при онкологии.

В ходе исследований и научных экспериментов было доказано, что биологический имплант хорошо приживается в организме, кроме того, он почти в пять раз дешевле импортных аналогов.

Защита пшеницы от болезней

Озимая пшеница – ведущая сельскохозяйственная культура Краснодарского края. В прошлом году в регионе был собран рекордный урожай этой культуры – 10,7 млн тонн. Вместе с тем озимая пшеница подвержена различным болезням, среди которых бурая, желтая и стеблевая ржавчина. Это грибковое заболевание представляет наибольшую экономическую опасность (может привести к потере до 20% урожая).

Доктор биологических наук Ирина Ариничива из Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (КубГАУ) разработала метод распознания болезней озимой пшеницы с помощью современных методов компьютерного зрения (технология автоматического распознавания болезней пшеницы по серии изображений). Это принципиально новый подход, аналогичных IT-решений на Юге России больше нет.

Метод уже применяется в небольших фермерских хозяйствах Краснодарского края, в будущем его планируют внедрить в практику крупных сельскохозяйственных предприятий.

Повторное использование кислот в промышленности

Мембранный комплекс рекуперации кислот – совместный проект кандидата химических наук Сергея Лозы из Кубанского госуниверситета и Абинского электрометаллургического завода. Разработка позволяет решить проблему переработки кислых отходов при применении растворов травления стальной проволоки, снизить затраты на приобретение серной и соляной кислот, необходимых при изготовлении изделий из металла. Кроме того, повторное использование кислот позволяет снизить нагрузку на окружающую среду.

Метод также можно применять в машиностроение и химической промышленности.

Безопасная переработка птичьего помета

Ученые КубГАУ под руководством Альбины Луневой придумали, как превращать птичий помет в безопасное удобрение с помощью бактерий.

В настоящий момент в России остро стоит проблема переработки и утилизации органических отходов птицеводства. Птичий помет включен в разряд опасных отходов. При длительном хранении он загрязняет почву соединениями азота, при разложении выделяет аммиак, также в помете содержится множество болезнетворных микроорганизмов.

Альбина Лунева создала биопрепарат микробного происхождения для обеззараживания отходов птицеводства и получения биологически безопасного удобрения с высокой биологической активностью для применения в сельском хозяйстве. Разработка, по ее оценке, поможет в десятки снизить количество штрафов птицеводческих предприятий.

Разработка сверхвысокопрочного фибробетона

Кандидат технических наук Мурат Тамов из Кубанского государственного технологического университета разработал сверхвысокопрочный фибробетон на цементной основе. Разработка ученого характеризуется чрезвычайно высокой прочностью и долговечностью. При этом строительные конструкции, изготовленные из этого материала, обладают малой массой, высокой устойчивостью к износу даже при воздействии агрессивных сред (морская вода и пр.). Пока сверхвысокопрочный фибробетон мало применяется на территории Краснодарского края, так как его испытания еще продолжаются.

Цифровая дидактика

Доктор педагогических наук Сергей Грушевский из Кубанского госуниверситета разработал интерактивную цифровую среду, которая интегрирует в единую систему предметное обучение, воспитательную работу с учащимися и профессиональную подготовку учителей на основе современных педагогических подходов с применением технологий и программ компьютерной дидактики. По итогам первого года исследований было представлено учебное пособие, зарегистрированы три программы ЭВМ и несколько баз данных. Разработанные интерактивные дидактические технологии получили одобрение школьных учителей, и уже внедрены в Центре детского творчества «Прикубанский» и Кубанском госуниверситете.

Переработка и получение нафтеновых кислот методом электродиализа

Научный коллектив КубГУ под руководством Аслана Ачоха разработали полностью замкнутую (без выброса в окружающую среду) технологию извлечения и очистки нафтеновых кислот из нефти и нефтепродуктов без использования минеральных кислот.

Технология позволяет извлекать и возвращать в производственный цикл гидроксид натрия, что позволит промышленным предприятиям сократить расходы и упростит технологию выделения нафтеновых кислот.

Под действием нафтеновых кислот происходит быстрое разрушение металлической поверхности (оборудования НПЗ). Но нафтеновая кислота удаляется из нефтепродуктов не только для минимизации коррозии, но и для получения нафтенатов металлов, которые находят широкое применение в различных отраслях промышленности, например, в мыловарении.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram