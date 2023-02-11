Строитель погиб при обстреле Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что бригада строителей попала под обстрел в селе Гуево Суджанского района. Один строитель погиб, другой был ранен, его отвезут в больницу на вертолете.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу»,— написал губернатор в Telegram.

Четыре раза сегодня была обстреляна Белгородская область. При обстреле города Шебекино три снаряда попали в промышленное предприятие, один — в автобусную остановку. Трое мужчин получили ранения легкой и средней степени тяжести. Под обстрел также попали село Муром Шебекинского района и инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.

Анастасия Ларина