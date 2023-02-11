«Молот» победил на выезде и улучшил шансы для попадания в плей-офф

Хоккейный клуб «Молот» начал заключительную серию игр в регулярном чемпионате ВХЛ на выезде. Подопечным Сергея Бердникова предстоят встречи с прямыми конкурентами за попадание в плей-офф. Это «Зауралье», «Челмет» и «Южный Урал».

В субботу «Молот» сыграл против ХК «Горняк-УГМК» и одержал трудную победу со счетом 3-2. Голы у пермяков забили Егор Манин и дважды отличился Владислав Ушенин.

По набранным очкам пермская команда опередила соперника в турнирной таблице. «Горняк», как и еще четыре клуба, входящих в зону плей-офф, имел до этой встречи 54 очка. У «Молота» на сегодня в активе 55 очков и следующая игра 13 февраля в Кургане против местного «Зауралья».