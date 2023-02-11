Строителям трассы М-12 в Нижегородской области выплатили задержанную зарплату

Работникам ООО «Сиарсиси Рус» (российская «дочка» китайской CRCC), которые строят пятый этап трассы М-12 в Бутурлинском районе Нижегородской области, выплатили задержанную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе компании-заказчика «Автодор» «Нижегородской правде».

Ранее около 1,5 тыс. работников «Сиарсиси Рус» устроили забастовку. По словам дорожников, им перестали перечислять зарплату с 10 января. По данным Гострудинспекции, подрядчик начал выплаты 10 февраля. «Сиарсиси Рус» также предоставила документы, подтверждающие выплату, «Автодору».

Региональная Гострудинспекция принимает меры инспекторского реагирования по восстановлению прав работников. Проверку также организовала прокуратура Нижегородской области.