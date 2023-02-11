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Коммерсантъ FM
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В Турции из-за дефектов в обрушившихся в результате землетрясения зданиях арестовали восемь человек

Силы безопасности Турции арестовали восемь человек, которых подозревают во внесении незаконных изменений в конструкции зданий. Власти страны считают, что изменения привели к обрушению зданий и гибели людей во время землетрясения. Об этом сообщила газета Yeni Safak.

Арестованных подозревают в сносе несущих стен и колонн в зданиях в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Как пишет газета, в конструкции зданий также были строительные дефекты. Других подробностей дела издание не привело.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции ранним утром 6 февраля. Позже в тот же день в центральной части страны случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7. К 11 февраля известно о 21 043 погибших и 80 097 раненых. По оценке рейтингового агентства Fitch, ущерб Турции от землетрясения составил $4 млрд.

Вчера, 10 февраля, в аэропорту Стамбула задержали Мехмета Яшара Джошкуна, архитектора жилого комплекса «Ренесанс резиданс», который полностью разрушился при землетрясении. ЖК построили 11 лет назад в городе Антакья в провинции Хатай. По законам страны, здание должно было быть построено по технологиям, которые делают его устойчивым при подобных землетрясениях. По оценке спасателей, под обломками здания могут находиться около 1 тыс. человек.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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