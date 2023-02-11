Краснодарское ТТУ застрахует 60 закупленных троллейбусов за 74 млн рублей у «Югории»

Краснодарское МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» застрахует 60 закупленных для города троллейбусов у группы страховых компаний «Югория» из Ханты-Мансийска за 74 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Согласно материалам закупки, торги в форме запроса предложений на страхование находящихся в лизинге 60 троллейбусов от ущерба, хищения или угона (КАСКО) были объявлены 27 января. Начальной ценой торгов была обозначена сумма свыше 93,7 млн руб.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок в рамках запроса было подано одно предложение на 74 млн руб. — от группы страховых компаний «Югория». Запрос предложений был признан несостоявшимся, заявка «Югории» — соответствующей требованиям, единственный участник был признан победителем торгов.

В 2022 году на закупку транспорта для Краснодара выделили 950 млн руб. из краевого бюджета. Еще 71,5 млн руб. привлекли из муниципальных средств. По программе социально-экономического развития Краснодарского края в период с 2023 по 2025 годы выделят 1,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что речь идет о 60 троллейбусах белорусского производства, большинство с увеличенным автономным ходом. Часть из них заменит устаревшие троллейбусы, остальные выйдут на маршруты в развивающиеся микрорайоны города.

Согласно материалам закупки, стоимость троллейбусов составляет от 34,3 млн до 39,2 млн руб. за единицу.

Как ранее пояснял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, закупка транспорта в рамках программы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования позволит региону сэкономить 100 млн руб. Поставки троллейбусов пройдут в первом полугодии 2023 года. Госконтракт заключен с компанией «СберЛизинг».

Михаил Волкодав

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