Краснодарское ТТУ застрахует 60 закупленных троллейбусов за 74 млн рублей у «Югории»

Краснодарское МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» застрахует 60 закупленных для города троллейбусов у группы страховых компаний «Югория» из Ханты-Мансийска за 74 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»
Согласно материалам закупки, торги в форме запроса предложений на страхование находящихся в лизинге 60 троллейбусов от ущерба, хищения или угона (КАСКО) были объявлены 27 января. Начальной ценой торгов была обозначена сумма свыше 93,7 млн руб.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок в рамках запроса было подано одно предложение на 74 млн руб. — от группы страховых компаний «Югория». Запрос предложений был признан несостоявшимся, заявка «Югории» — соответствующей требованиям, единственный участник был признан победителем торгов.
В 2022 году на закупку транспорта для Краснодара выделили 950 млн руб. из краевого бюджета. Еще 71,5 млн руб. привлекли из муниципальных средств. По программе социально-экономического развития Краснодарского края в период с 2023 по 2025 годы выделят 1,2 млрд руб.
Ранее сообщалось, что речь идет о 60 троллейбусах белорусского производства, большинство с увеличенным автономным ходом. Часть из них заменит устаревшие троллейбусы, остальные выйдут на маршруты в развивающиеся микрорайоны города.
Согласно материалам закупки, стоимость троллейбусов составляет от 34,3 млн до 39,2 млн руб. за единицу.
Как ранее пояснял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, закупка транспорта в рамках программы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования позволит региону сэкономить 100 млн руб. Поставки троллейбусов пройдут в первом полугодии 2023 года. Госконтракт заключен с компанией «СберЛизинг».
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https://www.kommersant.ru/doc/5735925