Умер один из лидеров турецкой оппозиции Дениз Байкал

Экс-глава МИД Турции и бывший председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал умер в 84 года. Об этом сообщил лидер СНР Кемаль Кылычдароглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дениз Байкал

Фото: Burhan Ozbilici / AP Дениз Байкал

Фото: Burhan Ozbilici / AP

«С большой грустью я узнал о смерти нашего председателя, любившего Турцию, и лидера нашей Народно-республиканской партии, нашего депутата от Антальи, нашего драгоценного старейшины Дениза Байкала. Он оставил нам историю жизни, полную борьбы»,— написал господин Кылычдароглу в Twitter. Он не уточнил причины смерти господина Байкала.

Дениз Байкал родился в 1938 году в Анталье. В 1973 году он был впервые избран в парламент Турции от СНР. В 1970-х занимал должности министров финансов и энергетики. В 1995–1996 годах господин Байкал был главой МИД Турции и вице-премьером страны. Он также был главой СНР в 1992–1995 и 2000–2010 годах.

Олеся Павленко