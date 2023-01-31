Кубань заняла третье место в РФ по вводу жилья за два года

Краснодарский край стал третьим среди регионов РФ по вводу жилья в 2021–2022 годах. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Дом.РФ».

Всего за последние два года в крае ввели в эксплуатацию 793,6 тыс. кв. м жилых помещений. При этом по площади жилья, строительство которого было одобрено региональными властями в 2022 году, Кубань занимает первое место в РФ. За прошедший год в крае выдали разрешения на строительство более 1,05 кв. м жилья.

На первом месте по вводу жилья за два года находится Тюменская область (1,09 млн кв. м). Далее следует Москва (831,2 тыс. кв. м). Замыкают пятерку лидеров Московская область (697 тыс. кв. м) и Татарстан (501,9 тыс. кв. м).

«Мы понимаем, что людям нужны не просто квадратные метры, а жилье с качественной инфраструктурой в шаговой доступности, в первую очередь — социальной. Поэтому мы безвозмездно передаем регионам готовые к застройке участки, предлагаем субъектам РФ и застройщикам льготное финансирование с помощью облигаций "Дом.РФ"»,— отметил заместитель генерального директора госкорпорации Денис Филиппов.

Всего в российских регионах ввели в эксплуатацию более 9,2 млн кв. м жилья. В прошлом году в 34 регионах выдали разрешения на строительство 3,7 млн кв. м жилья. Это на 13% больше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

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