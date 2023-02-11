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Коммерсантъ FM
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Общие бессилия

Самые неудачные коллаборации модных брендов

Фото: Nike х Tiffany

Фото: Nike х Tiffany

Nike недавно представили модель своих кроссовок Air Force 1 Low совместно с ювелирной маркой Tiffany. Модель не вызвала восторженных отзывов в сети, а многие ценители и ветераны уличной моды вообще назвали коллаборацию одной из самых неудачных в этом году. На фоне провала вспоминаем о других коллаборациях, которые не понравились критикам.

Versace x H&M

Фото: Versace x H&M

Фото: Versace x H&M

Сама по себе марка Versace своеобразна: золотая тесьма, яркие принты и в целом кричащий стиль подходят не каждому. Перекладывать провокационный стиль дома высокой моды на вещи масс-маркет бренда — всегда большой риск. В случае совместной коллекции Versace и H&M этот риск не оправдал себя. Бомберы с зеленым леопардовым принтом и обтягивающие лонгсливы с пальмами выглядели не провокационно, а просто плохо. Яркие вещи в целом стоит сочетать с чем-то спокойным, чтобы создать контраст. Образ, составленный полностью из подобной одежды, скорее всего, сыграет против своего обладателя.

Crocs x Balenciaga

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Фото: Crocs x Balenciaga

Фото: Crocs x Balenciaga

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Фото: Crocs x Balenciaga

Фото: Crocs x Balenciaga

Коллаборации обеих марок — это всегда лотерея. Crocs периодически выпускали неудачные совместные проекты (например, коллекция с диджеем Diplo). Balenciaga тоже могли поставить не на тех персонажей, например совместная коллекция с Симпсонами, которая мало того что не подарила зрителям реальных вещей, так еще использовала в качестве героев откровенно устаревших персонажей. В случае коллекции Crocs x Balenciaga звезды тоже не сошлись — эстетика ugly shoes не получилась ироничной. Чего стоит одна модель резиновых тапочек на высоком каблуке.

Lil Nas X и MSCHF

Фото: Lil Nas X и MSCHF

Фото: Lil Nas X и MSCHF

Еще один проект с кроссовками Nike, к которому, правда, спортивный бренд не имел никакого отношения. Рэпер Lil Nas X решил сделать собственную коллекцию кроссовок с объединением художников MSCHF. Главный мотив — сатанинская эстетика в кроссовках Nike Air Max 97. Самое сильное негодование вызвала настоящая кровь в подушках воздуха на пятке модели. Модели довольно быстро отозвали и коллективу пришлось извиниться за произошедшее.

Илья Петрук

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