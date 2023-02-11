Из-за дополнительных выходных изменили расписание пригородных поездов

В связи с дополнительными февральскими выходными на Южно-Уральской железной дороге изменится график курсирования пригородных поездов. В частности, «Ласточка» из Челябинска в Новоабзаково с 23 по 26 февраля будет отправляться каждый день в 6:30 с прибытием в конечный пункт в 11:59. Время отправления и прибытия обратного поезда – 16:10 и 21:43 соответственно.

Также 23-26 февраля будет каждый день работать мультимодальный маршрут из Челябинска в горнолыжный комплекс «Солнечная долина» с отправлением из Челябинска в 8:35, из Миасса – в 17:18.

Также изменяются дни курсирования пригородных поездов Челябинск – Златоуст и Полетаево-1 – Челябинск.