Анапчанки завоевали золото и серебро на боксерском турнире марокканского короля

Анапчанки Надежда Голубева и Анастасия Демурчан, участницы российской сборной, завоевали соответственно золотую и серебряную медали в своих весовых категориях на международном турнире по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Надежда Голубева стала лучшей в весовой категории до 60 кг, а Анастасия Демурчян — в весовой категории до 70 кг, говорится в сообщении.

Состязание является этапом Мирового боксерского тура (WBT), в который входят соревнования, разделенные на три категории: Золотой, Серебряный и Бронзовый пояс. В Марокко прошли соревнования серии Золотого пояса, говорится в сообщении. Отмечается, что на турнирах WBT боксеры набирают очки, которые идут в зачет личного и командного рейтинга. Согласно ему в конце года будут определяться лучшие боксеры и лучшие национальные сборные.

Михаил Волкодав

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