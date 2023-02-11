Водителя, насмерть сбившего девочку на остановке в Екатеринбурге, приговорили к двум годам колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Алексея Белькова, который на остановке общественного транспорта насмерть сбил 11-летнюю девочку, к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в марте прошлого года Алексей Бельков на BMW ехал по ул. 2 Новосибирская в сторону ул. Эскадронная со скоростью 118 км./ч. при максимально разрешенной скорости 60 км./ч., своевременно не заметил автомобиль Mazda, выезжающий с ул. Эскадронная на ул. 2 Новосибирская, при попытке предотвратить столкновение выехал на тротуар и на остановке «Эскадронная» сбил девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

По решению суда, с осужденного в пользу родственников погибшей взыскан 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и 70 тыс. руб. в счет возмещения расходов на погребение.

В декабре на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая на Уралмаше столкнулись два легковых автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и сбил пенсионерку. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что женщина скончалась.

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