«Автомобилист» в Екатеринбурге проведет матч с минским «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге в субботу, 11 февраля, проведет матч с минским «Динамо». Игра начнется в 17:00 (по местному времени).

Команды уже встречались в этом сезоне 15 января. Тогда «Динамо» по овертайму одержало победу со счетом 3:2. Всего команды провели 26 очных встреч, из них 14 остались за екатеринбуржцами. «Автомобилист» с 75 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с начало сезона заработало 79 очков, команда расположилась на пятом месте в таблице Западной конференции.

Матчи регулярного чемпионата КХЛ завершатся 26 февраля. После этого начнется плей-офф.

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Катерина Якушева