Умер режиссер фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон

Британский режиссер Хью Хадсон умер в возрасте 87 лет. Он снял фильм «Огненные колесницы», получивший четыре «Оскара» (лучший фильм, сценарий, костюмы и саундтрек), «Золотой глобус», три премии BAFTA и два приза Каннского кинофестиваля.

Господин Хадсон умер в больнице Чаринг-кросс в Лондоне после непродолжительной болезни, передает AP заявление семьи режиссера. Другие подробности не приводятся.

Фильм «Огненные колесницы» (1981) рассказывает историю соперничества двух британских атлетов на Олимпийских играх 1924 года в Париже. Фильм кроме всего прочего известен своим саундтреком, который в современных произведениях часто используется для комичного эффекта. Кроме этого он использовался во время презентации Стива Джобса первого компьютера Macintosh в 1984 году, а также во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Господин Хадсон также снял фильмы «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1983), «Люмьер и компания» (1995), «Моя веселая жизнь» (1999) и другие.

Леонид Уварчев