В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 11 февраля из-за гололедицы. Кроме того, синоптики прогнозируют на выходных метель.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег начнется в «послеполуденные часы» в субботу, 11 февраля. Также произойдет понижение давления и температуры — от 0°C до -2°C. Ветер усилится до 15 м/с. «Снег, который выпадет в субботу и в ночь на воскресенье, будет способствовать тому, что высота сугробов увеличится на 5–10 см»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

Желтый уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центрального федерального округа и в большинстве регионов западной части России. Оранжевый уровень опасности объявлен в Красноярском крае (ветер до 33 м/с, сильный снег, метель, лавиноопасно в горах), Новгородской области (сильный снег), в нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа (лавиноопасно в горах, туман) и в Красноярском крае (лавиноопасно, гололедица).

Леонид Уварчев