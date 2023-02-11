США отправят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Пентагон переместит дислоцированный в Средиземном море авианосец «Джордж Буш» ближе к Турции для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Ранее США уже отправили в страну поисково-спасательные группы, грузовые самолеты и вертолеты.

«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы откликнуться на их просьбы и помочь им»,— сказал господин Райдер на брифинге (цитата по газете Пентагона Stars and Stripes).

«Джордж Буш» (USS George H. W. Bush) — авианосец класса Nimitz. Флагман авианосной ударной группы «Джордж Буш», развернутой в поддержку Шестого флота США в зоне операций ВМС США в Европе и Африке.

В Турции произошло несколько мощных землетрясений в ночь на 6 февраля. Магнитуда достигала 7,8. В Турции погибли больше 20 тыс. человек, в Сирии — больше 3 тыс.

Леонид Уварчев