В правительстве Курской области объяснили слова губернатора о стрельбе по позициям ВСУ

Правительство Курской области прокомментировало слова губернатора региона Романа Старовойта, который рассказал об обстреле позиций ВСУ в Глушковском районе. Правительство области объяснило, что российские военные вели огонь по позициям украинских военных в Сумской области Украины.

Об обстреле по «выявленным точкам расположения ВСУ» Роман Старовойт написал сегодня, 10 февраля, в своем Telegram-канале. «В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ»,— написал он.

«Украинские военнослужащие не пересекали границу Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами. Граница находится под надёжной защитой наших военных и пограничников»,— говорится в Telegram-канале правительства региона.

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Лусине Баласян