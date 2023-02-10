Естественная убыль населения Самарской области в 2022 году снизилась на 34% по сравнению с 2021 годом и составила 19 929 человек, следует из данных Росстата. При этом рождаемость в том же году, по данным ведомства, снизилась на 9,4%, до 24 947 детей. Смертность в 2022 году снизилась на 22,3%, до 44 876 человек.

В декабре 2022 года, по данным Росстата, в Самарской области родились 2039 детей, умерли 3860 человек. Смертность в декабре 2022 года сократилась на 19,4%, рождаемость — на 12,2%. Естественная убыль населения в декабре сократилась на 26,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составила 1821 человек.

В России естественная убыль населения в 2022 году снизилась на 45%.

Андрей Сазонов