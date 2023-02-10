Количество браков на Кубани выросло на 17%

В Краснодарском крае в январе—ноябре 2022 года зарегистрировано 43 632 браков. Это на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Краснодарстата.

Число разводов за этот же период увеличилось только на 6,4% — до 26 956. Годом ранее количество браков составляло 39 654, разводов — 25 346.

В расчете на 1000 жителей доля браков выросла с 7,6 до 8,4, разводов — с 4,9 до 5,2.

В январе управление ЗАГС по Краснодарскому краю сообщало о резком росте числа браков после начала мобилизации. В октябре браки заключили почти 6,2 тыс. пар, что на 21% больше, чем в тот же месяц прошлого года. В ноябре в законные отношения вступили 4,6 тыс. пар, что на 33% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram