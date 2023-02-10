Обуховский завод и «Метрострой Северной столицы» заключили договор на поставку проходческих щитов

АО «Обуховский завод» (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») заключило договор с АО «Метрострой Северной Столицы» (генподрядчик строительства петербургского метро) на изготовление и поставку проходческих щитов и укладчиков тюбингов, сообщила пресс-служба предприятия «Ъ-СПб» в пятницу, 10 февраля.

«По условиям договора новое оборудование, изготовленное предприятием, будет задействовано в производстве горнопроходческих работ при строительстве Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) на участках от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2», и от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна»»,— говорится в сообщении.

Цена контракта — 2,37 млрд рублей. В эту стоимость войдут по два тоннелепроходческих комплекса и тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков. Поставка первой партии оборудования запланирована предприятием на первый квартал 2024 года. Общий срок исполнения контракта — три года.

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