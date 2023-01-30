Обуховский завод поставит метро Петербурга проходческие щиты почти за 2,4 млрд рублей

АО «Обуховский завод» стало победителем конкурса на поставку двух горнопроходческих щитов и другого оборудования для строительства петербургского метро. По контракту «Метрострой Северной столицы» получит два щита размером 5,63 метров, два укладчика для наклонного хода и 19 укладчиков тюбингов по максимальной цене в 2,372 млрд рублей.

Победитель стал единственным претендентом на контракт. «Обуховский завод» привезет оборудование за 26 месяцев с момента получения заявки. Один из щитов предназначен для прокладки «коричневой» ветки от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» и от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Второй аналогичный щит будут использовать на «фиолетовой» линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».

Обуховский завод является частью концерна ВКО «Алмаз-Антей». В настоящее время на нем выпускают оборонную продукцию, гражданские квадрокоптеры, гидроцилиндры, а также создали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы E-Neva.

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